    Пробки

    1/10

    usd60.45eur61.7
    Как вернуть аттестатСмерть порноактрисыПетербуржцы строят в МариуполеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Книги

    В квартале «Брусницын» открывается цифровая Библиотека Гоголя — посмотрите, как она выглядит

    170
    обсудить

    На Кожевенной линии появилась бесплатная цифровая библиотека. Об этом 10 августа сообщили пресс-службы Библиотеки Гоголя и культурного квартала «Брусницын».

    Библиотека находится на территории общественного пространства «Брусницын», что рядом с «Севкабель Портом», и представляет собой инсталляцию из пяти трёхметровых объектов в виде книг. На «книгах» изображены книжные полки с корешками книг, на которые нанесены QR-коды. Читатели, зарегистрировавшись в Библиотечной системе Красногвардейского района, могут по ним бесплатно скачивать выбранные произведения.

    ПоделитьсяПоделиться

    В ассортименте — мировая классика и современные книжные хиты, стихи и проза, документалистика и художественная литература («от Марка Твена и Николая Гоголя до Григория Служителя и Рэя Брэдберри. и даже Евгений Водолазкин»).

    Также цифровая библиотека предоставляет возможность скачать аудиоэкскурсии по разным районам Петербурга. Эта функция доступна всем желающим. Авторские аудиоэкскурсии озвучила актриса Мария Миронова.

    Библиотека, которую торжественно откроют 11 августа, будет доступна в часы работы общественного пространства «Брусницын».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close