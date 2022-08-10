В квартале «Брусницын» открывается цифровая Библиотека Гоголя — посмотрите, как она выглядит

Библиотека находится на территории общественного пространства «Брусницын», что рядом с «Севкабель Портом», и представляет собой инсталляцию из пяти трёхметровых объектов в виде книг. На «книгах» изображены книжные полки с корешками книг, на которые нанесены QR-коды. Читатели, зарегистрировавшись в Библиотечной системе Красногвардейского района, могут по ним бесплатно скачивать выбранные произведения.

На Кожевенной линии появилась бесплатная цифровая библиотека. Об этом 10 августа сообщили пресс-службы Библиотеки Гоголя и культурного квартала «Брусницын».

В ассортименте — мировая классика и современные книжные хиты, стихи и проза, документалистика и художественная литература («от Марка Твена и Николая Гоголя до Григория Служителя и Рэя Брэдберри. и даже Евгений Водолазкин»).

Также цифровая библиотека предоставляет возможность скачать аудиоэкскурсии по разным районам Петербурга. Эта функция доступна всем желающим. Авторские аудиоэкскурсии озвучила актриса Мария Миронова.

Библиотека, которую торжественно откроют 11 августа, будет доступна в часы работы общественного пространства «Брусницын».

