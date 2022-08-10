В Москве «Леруа Мерлен» эвакуировали из-за пожара

Строительный супермаркет «Леруа Мерлен» загорелся на юге Москвы 10 августа. Видео публикует MSK1.RU.
На кадрах чёрный дым, который поднимается над зданием, видны пожарные расчёты. На сайте «Леруа» сказано, что магазин сети находится на проспекте Лихачёва, 15. В ГУ МЧС по Москве сигнал о возгорании по этому адресу поступил незадолго до половины шестого часа вечера.
Очаг обнаружили на втором этаже здания. Горели сорок квадратных метров обстановки. В 18:18 пожар полностью потушили.
«Люди были выведены до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало», – уточнили в ведомстве.