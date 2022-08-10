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    Два автобуса сошлись на остановке на перекрестке Королева и Коломяжского

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    Очередному голубому автобусу не повезло попасть в происшествие вечером 10 августа в Приморском районе Петербурга. Неприятный сюрприз поджидал его на остановке.

    У перекрестка проспекта Королёва и Коломяжского проспекта автобус №172 врезался в другой автобус, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина. «Водитель 172-го автобуса, видимо, не поставил на ручник и ушёл чинить автобус, который ранее сломался. Автобус начал движение без него и врезался в другой», — пишет она.

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    В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранса», который обслуживает 172-й маршрут, «Фонтанке» рассказали, что ДТП с участием их транспорта и автобуса частного перевозчика произошло около 17 часов на остановке. Пострадавших в аварии нет, помех транспорту произошедшее не создало. «Информация о том, что водитель якобы покинул кабину, будет проверена», — добавили на предприятии.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение по Коломяжскому проспекту в районе места ДТП затруднено, но пробка тянется до перекрестка с проспектом Испытателей. Если авария и затрудняет проезд, то явно не является первопричиной затора.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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