Минпромторг сформировал первую партию медоборудования для вывоза за границу на ремонт, но с обещанием, что его вернут

В России сформировали первую партию импортного медицинского оборудования, которое отправят на ремонт за рубеж. Об этом 10 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

Сейчас от компаний ждут «отдельные недостающие документы». Для вывоза медтехники необходимо предоставить акты о неисправности или сервисные акты (в случае если компания уже произвела ремонт на территории России, и теперь ей необходимо вывезти неисправные комплектующие).



Инициировать получение разрешения может компания, которая отвечает за ремонт и сервисное обслуживание оборудования, например, российская «дочка» производителя или официальный дистрибьютор.



Кроме того, Минпромторг просит иностранные фирмы подтвердить, что «материнская» зарубежная компания не будет препятствовать возвращению оборудования в Россию после ремонта.

8 марта правительство РФ временно (до конца года) запретило вывоз из страны медицинских изделий, которые были доставлены из стран, присоединившихся к санкциям (т.е. «недружественных»).



21 июля «Коммерсант» сообщил, что в профильной ассоциации производителей IMEDA спрогнозировали вторичный дефицит медтехники в России из-за того, что ее поставщики не могут вывезти запчасти на ремонт или для замены в дальнее зарубежье.

В Минпромторге заявили, что дистрибьюторы могут вывезти комплектующие для медтехники на ремонт за границу, если необходимые коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) не внесены в постановление правительства РФ № 311, согласно которому для вывоза широкого спектра аппаратуры необходимо разрешение Минпромторга.

