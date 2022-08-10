Житель Мордовии обиделся на начальника и взялся за ружье. Пули получил «Ниссан»

В Саранске мужчина не захотел идти на понижение по работе и решил отомстить начальнику весьма своеобразным способом. В истории будет разбираться суд.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Лямбирского района столицы Мордовии. Его обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), сообщает 10 августа пресс-служба ведомства.
Все началось с того, что утром 30 мая босс сообщил подчиненному, что переводит его на менее оплачиваемую работу. Второму это не понравилось, и после ссоры он уволился, но уйти, не «хлопнув дверью», не мог.
Он пришел домой, взял взял ружье ТОЗ-87 и попросил своего сына подвезти его к складам, на территории которых находилась машина начальника. Когда они подъехали, обвиняемый через окно четыре раза пальнул по Nissan Qashqai. С места происшествия отец и сын сразу же уехали. Иномарка получила повреждения на 430 тысяч рублей.
Фигурант был задержан спустя четыре дня и отправлен под домашний арест. Также суд арестовал его автомобиль в целях возмещения ущерба. Теперь расследование завершено, суду предстоит принять окончательное решение.