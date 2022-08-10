    Пробки

    4/10

    usd60.38eur61.55
    Как вернуть аттестатСмерть порноактрисыПетербуржцы строят в МариуполеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Житель Мордовии обиделся на начальника и взялся за ружье. Пули получил «Ниссан»

    1088
    обсудить

    В Саранске мужчина не захотел идти на понижение по работе и решил отомстить начальнику весьма своеобразным способом. В истории будет разбираться суд.

    Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Лямбирского района столицы Мордовии. Его обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), сообщает 10 августа пресс-служба ведомства.

    Все началось с того, что утром 30 мая босс сообщил подчиненному, что переводит его на менее оплачиваемую работу. Второму это не понравилось, и после ссоры он уволился, но уйти, не «хлопнув дверью», не мог.

    Он пришел домой, взял взял ружье ТОЗ-87 и попросил своего сына подвезти его к складам, на территории которых находилась машина начальника. Когда они подъехали, обвиняемый через окно четыре раза пальнул по Nissan Qashqai. С места происшествия отец и сын сразу же уехали. Иномарка получила повреждения на 430 тысяч рублей.

    Фигурант был задержан спустя четыре дня и отправлен под домашний арест. Также суд арестовал его автомобиль в целях возмещения ущерба. Теперь расследование завершено, суду предстоит принять окончательное решение.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close