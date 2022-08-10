Центробанку предложили замораживать переводы свыше 10 тысяч рублей для борьбы с мошенниками

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ РФ предложил регулятору замораживать переводы на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных и динамичных эскроу-счетах, чтобы бороться с мошенниками. Об этом 10 августа сообщает «Коммерсант».



По мнению представителей экспертного совета, заморозка может защитить клиентов от кредитов, которые оформляются на них без их согласия. Чтобы разморозить счет, они могли бы пройти дополнительную идентификацию или ввести пин-код.

