Центробанку предложили замораживать переводы свыше 10 тысяч рублей для борьбы с мошенниками

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ РФ предложил регулятору замораживать переводы на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных и динамичных эскроу-счетах, чтобы бороться с мошенниками. Об этом 10 августа сообщает «Коммерсант».
По мнению представителей экспертного совета, заморозка может защитить клиентов от кредитов, которые оформляются на них без их согласия. Чтобы разморозить счет, они могли бы пройти дополнительную идентификацию или ввести пин-код.
Большинство участников совета поддержало инициативу, однако вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что это создаст дополнительные трудности для банков и клиентов, потому что 10 тысяч рублей — «ходовая сумма».
На заседании совета обсуждали и другие меры борьбы с мошенниками, в том числе возможность для граждан сообщать об обмане напрямую в кол-центры банков. Ранее граждане передавали данные и оформляли документы в МВД.
Ранее ЦБ разработал законопроект, представляющий двухдневный «период охлаждения», в течение которого можно будет вернуть перевод, если он был отправлен на счет мошенников. Информация о таких счетах есть в базе данных регулятора. Предполагается, что банки — отправитель и получатель — должны будут отреагировать, получив сведения о мошенническом счете.