Минкульт выделит деньги на петербургский триллер с Серебряковым и комедию со Стояновым

Министерство культуры профинансирует 145 новых российских фильмов. Об этом ведомство сообщило 9 августа.
Победителей выбирали из 1,5 тысяч заявок на финансирование. Отбор проходил в три этапа, куда входили проверка заявок на формальное соответствие требованиям субсидии, затем заочное изучение экспертами сценария и концепции работ и на заключительном этапе — очная защита проектов создателями фильма. Фильмы выбирали по трем направлениям — игровые фильмы, документальные фильмы и анимационные проекты.
Деньги получила студия «Ленфильм», где снимут психологический триллер в духе Достоевского «Монохром». Режиссером и автором сценария фильма станет Ольга Городецкая. В нем расскажут историю журналистки, которая участвует в расследовании серийных убийств и подозревает собственного отца. Одну из главных ролей в фильме исполнит Алексей Серебряков.
Также Минкульт профинансирует новую работу режиссера и сценариста из Якутии Дмитрия Давыдова, победителя 31-го фестиваля «Кинотавр». Его драма «Прозрачные земли» расскажет о российских деревнях, которые постепенно исчезают с лица земли, и о поколении стариков, живущих в них. На деньги Минкульта снимут комедию положений «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым в главных ролях. По сюжету фильма, неудачливый скульптор-монументалист находит в подсобке чужие картины и выдает за свои. Фильм снимет режиссер Дмитрий Светозаров.
Не получил субсидии международный проект Павла Лунгина. Он просил деньги на фильм о русско-французском художнике Марке Шагале по роману Фридриха Горенштейна «Летит себе аэроплан». На главную роль режиссер планировал пригласить французского актера Луи Гарреля.
Не прошел отбор также проект фильма Игоря Волошина «Архангел». Криминальный боевик о взаимоотношениях девушки-подростка и преступника был написан по мотивам реальной истории раскаявшегося убийцы.