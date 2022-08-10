Минкульт выделит деньги на петербургский триллер с Серебряковым и комедию со Стояновым

Победителей выбирали из 1,5 тысяч заявок на финансирование. Отбор проходил в три этапа, куда входили проверка заявок на формальное соответствие требованиям субсидии, затем заочное изучение экспертами сценария и концепции работ и на заключительном этапе — очная защита проектов создателями фильма. Фильмы выбирали по трем направлениям — игровые фильмы, документальные фильмы и анимационные проекты.

Деньги получила студия «Ленфильм», где снимут психологический триллер в духе Достоевского «Монохром». Режиссером и автором сценария фильма станет Ольга Городецкая. В нем расскажут историю журналистки, которая участвует в расследовании серийных убийств и подозревает собственного отца. Одну из главных ролей в фильме исполнит Алексей Серебряков.



Также Минкульт профинансирует новую работу режиссера и сценариста из Якутии Дмитрия Давыдова, победителя 31-го фестиваля «Кинотавр». Его драма «Прозрачные земли» расскажет о российских деревнях, которые постепенно исчезают с лица земли, и о поколении стариков, живущих в них. На деньги Минкульта снимут комедию положений «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым в главных ролях. По сюжету фильма, неудачливый скульптор-монументалист находит в подсобке чужие картины и выдает за свои. Фильм снимет режиссер Дмитрий Светозаров.

