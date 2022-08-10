Казуар Федя из Ленинградского зоопарка познаёт мир и проявляет птичью храбрость

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали казуара по кличке Федя. Птица поражает окружающих своей харизмой и отважностью.



Самец-подросток только начал познавать мир. Работники зверинца учат его выстраивать взаимоотношения с человеком: брать лакомство с рук и даже купаться.



«Вначале Федя не понимал, что душ из шланга поможет ему чувствовать себя гораздо комфортнее в жаркий летний день, но со временем ему стало привычно и радостно стоять под струйками тёплой воды», — рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка 10 августа.

