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    Казуар Федя из Ленинградского зоопарка познаёт мир и проявляет птичью храбрость

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    Ленинградский зоопарк

    Сотрудники Ленинградского зоопарка показали казуара по кличке Федя. Птица поражает окружающих своей харизмой и отважностью.

    Самец-подросток только начал познавать мир. Работники зверинца учат его выстраивать взаимоотношения с человеком: брать лакомство с рук и даже купаться.

    «Вначале Федя не понимал, что душ из шланга поможет ему чувствовать себя гораздо комфортнее в жаркий летний день, но со временем ему стало привычно и радостно стоять под струйками тёплой воды», — рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка 10 августа.

    На макушке пернатого красуется «шлем», что неудивительно — с папуасского языка название птицы переводится как «рогатая голова». Со временем рог будет становиться выше и больше, так как животное продолжает расти.

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