63.RU: В Самаре школьница пырнула ножом свою мать и сестру

В Самаре девочка-подросток, по предварительным данным следствия, несколько раз ударила ножом маму и младшую сестру. Об этом 10 августа пишет 63.RU.



Всё произошло в 7 часов утра в среду в доме на Молодежной улице. Пострадали 39-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.



По данным издания, пока неизвестно, что подтолкнуло школьницу на такой поступок. Телеграм-каналы пишут, что девочке 12 лет, на спецучёте семья не состояла.

