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    63.RU: В Самаре школьница пырнула ножом свою мать и сестру

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    В Самаре девочка-подросток, по предварительным данным следствия, несколько раз ударила ножом маму и младшую сестру. Об этом 10 августа пишет 63.RU.

    Всё произошло в 7 часов утра в среду в доме на Молодежной улице. Пострадали 39-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

    По данным издания, пока неизвестно, что подтолкнуло школьницу на такой поступок. Телеграм-каналы пишут, что девочке 12 лет, на спецучёте семья не состояла.

    Обновление: Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе на убийство малолетнего лица». Девочка, которая могла совершить нападение, доставлена в отдел полиции, с ней работают психологи. Следователи осмотрели место происшествия.

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