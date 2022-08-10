«Часть природы Петербурга». Посмотрите, как дикий пасюк переплывает Оккервиль

Петербургский зоолог Павел Глазков заснял, как дикая крыса переплывает реку Оккервиль, сопротивляясь течению. Видео со смелым зверем опубликовали в группе «Каждой твари по паре» 10 августа.
«Хотим мы того или нет, а серая крыса, она же пасюк, — тоже часть дикой природы Санкт-Петербурга. Любовь к воде и умение хорошо плавать позволили серой крысе вытеснить из нашего города своего сородича — черную крысу», — рассказывает Глазков.
По словам специалиста, для Петербурга черные крысы (Rattus rattus) оказались к тому же слишком теплолюбивы. В итоге их победили серые крысы (Rattus norvegicus). Представителя этого вида зоолог и застал за преодолением водного препятствия. Животное, как утверждает Глазков, пока еще достаточно молодо: «Пасюк находится в стадии своего расцвета, и похоже, нам предстоит жить вместе еще очень долго».