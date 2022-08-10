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    В Мурино мужчина пообещал украсть дыню и погиб

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    Молодой мужчина погиб от ножевого ранения в Ленобласти. Тело погибшего нашли в Мурино рядом с фруктово-овощной палаткой. Об этом 10 августа сообщает 47news.

    По данным регионального управления СК, всеволожский отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после того, как в среду утром на Садовой улице в Мурино нашли труп 34-летнего мужчины с ножевым ранением груди. На месте было найдено и орудие убийства со следами крови. По подозрению в преступлении задержали 43-летнего продавца.

    Предварительные данные таковы: сам конфликт произошел примерно в два часа ночи в палатке с фруктами. Издание 47news пишет о том, что убитый неоднократно грозился украсть дыню у торговца, за что тот и ударил шантажиста ножом. Расследование продолжается.

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