В Мурино мужчина пообещал украсть дыню и погиб

Молодой мужчина погиб от ножевого ранения в Ленобласти. Тело погибшего нашли в Мурино рядом с фруктово-овощной палаткой. Об этом 10 августа сообщает 47news.

По данным регионального управления СК, всеволожский отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после того, как в среду утром на Садовой улице в Мурино нашли труп 34-летнего мужчины с ножевым ранением груди. На месте было найдено и орудие убийства со следами крови. По подозрению в преступлении задержали 43-летнего продавца.