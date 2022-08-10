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    «Росатом» объявил конкурс на рыбалку с армянами и шведский стол для 43 человек

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    Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс на организацию в сентябре рыбалки в Ленобласти с представителями армянских СМИ и их сопровождающих, а также помощь в проведении ответного мероприятия на озере Севан в Армении. Информация об этом появилась на электронной площадке проведения закупок.

    Как следует из технического задания, «Росатом» ищет исполнителя, который обеспечит присутствие двух рыбаков, двух представителей армянских СМИ и сопровождающего на турнире по рыбной ловле, посвященном атомной энергетике в России. Он пройдет 7–9 сентября на Финском заливе неподалеку от Соснового Бора. Подрядчик должен будет взять на себя организацию перелета гостей, ПЦР-тестирования, медицинской страховки, проживания и обратного вылета.

    В обязанности победителя тендера также войдет содействие в проведении мероприятия в Армении — предположительно, в инклюзивном парусном лагере на озере Севан. Компании предстоит организовать трансфер для сотрудников Армянской атомной электростанции, членов их семей и СМИ (всего от 33 до 43 человек) и накормить их обедом в формате шведского стола, стоимость которого не должна превышать 4 166 рублей на человека.

    Стоимость работ должны будут рассчитать претенденты. Корпорация запрашивает их коммерческие предложения до 11 августа.

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