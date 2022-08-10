Ушел из жизни петербургский историк архитектуры и краевед Борис Кириков

На 74-м году ушел из жизни петербургский историк архитектуры, заслуженный работник культуры РФ, краевед Борис Кириков. Об этом накануне сообщил паблик «ВКонтакте» «Кафедра истории русского искусства СПбГУ».
«Девятого августа скончался Борис Михайлович Кириков — выдающийся исследователь петербургской архитектуры, выпускник, преподаватель и большой друг нашей кафедры», — говорится в сообщении.
Кириков в 1974 году закончил исторический факультет ЛГУ, кафедру истории искусств. Работал в Государственном музее истории Ленинграда, позднее стал заместителем директора Музея истории Петербурга и зампредседателя Комитета по охране памятников Петербурга.
Ученый — автор 40 книг и более 400 публикаций. Являлся членом Градостроительного совета города, совета по сохранению культурного наследия Петербурга, также был членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, кандидат искусствоведения. Был ведущим научным сотрудником отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени филиала ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».