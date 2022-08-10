Под окнами дома в Веселом Поселке нашли окровавленную женщину. В полиции полагают, что она могла выпасть не по своей воле

Врачи Александровской больницы спасают жизнь и лицо 28-летней жительницы Новгородской области, которую нашли под окнами дома в Невском районе.
Скорую вызвали накануне около половины шестого дня к дому 24, корпус 1, по улице Дыбенко, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 августа. Медики увезли с травмами головы и переломами костей лица женщину, которая живет в квартире на втором этаже дома. Её состояние оценивается как тяжелое.
Сотрудники полиции задержали в квартире 47-летнего гражданского мужа пострадавшей для проверки на причастность к падению женщины. Пока на него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».