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    Саудовский дипломат умер во время выступления после фразы о встрече с Богом

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    Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер, когда выступал на Арабо-Африканской конференции в Египте. В этот момент рядом с ним находились его супруга и врач.

    На кадрах с мероприятия видно, что мужчина заканчивает речь, после чего слушатели ему аплодируют. Он добавляет реплику, а затем падает в обморок. По данным издания Tahiamasr, дипломату попытались оказать первую помощь, но безуспешно.

    Прежде чем потерять сознание, дипломат рассказал о лидерах Саудовской Аравии и Египта и обратился к производителям контрафактной продукции.

    «Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем», — сказал он.

    После этого аль-Кахтани упал рядом с кафедрой, за которой стоял. Конференцию решили окончить.

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