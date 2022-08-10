Саудовский дипломат умер во время выступления после фразы о встрече с Богом

Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер, когда выступал на Арабо-Африканской конференции в Египте. В этот момент рядом с ним находились его супруга и врач.



На кадрах с мероприятия видно, что мужчина заканчивает речь, после чего слушатели ему аплодируют. Он добавляет реплику, а затем падает в обморок. По данным издания Tahiamasr, дипломату попытались оказать первую помощь, но безуспешно.

Прежде чем потерять сознание, дипломат рассказал о лидерах Саудовской Аравии и Египта и обратился к производителям контрафактной продукции.