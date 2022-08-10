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    В Москве вор унёс из квартиры крошечного немецкого шпица

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    Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в квартирной краже. Из чужого жилища он унёс драгоценности и маленькую породистую собачку.

    Злоумышленник проник в квартиру через открытое окно, предварительно поднявшись по трубе на второй этаж. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

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    Мужчина прихватил имущество на сумму более 200 тыс. рублей. Среди украденного оказался и рыжий немецкий шпиц, но продать его он не успел. При задержании подозреваемого — 38-летнего местного жителя — собаку забрали, сейчас она у хозяина.

    Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ («Кража»). Фигуранта заключили под стражу.

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