В Москве вор унёс из квартиры крошечного немецкого шпица

Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в квартирной краже. Из чужого жилища он унёс драгоценности и маленькую породистую собачку.

Злоумышленник проник в квартиру через открытое окно, предварительно поднявшись по трубе на второй этаж. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.