На Октябрьской железной дороге подросток забрался на вагон и умер

Транспортное следствие возбудило уголовное дело после гибели 15-летнего подростка на Октябрьской железной дороге.



Как сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ 10 августа, мальчик в районе станции Мончегорск забрался на крышу грузового вагона, стоящего на путях. Там он получил электротравму и скончался.



Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека».

