Директору управляющей компании сожгли «Лексус» под Выборгом

В Выборгском районе Ленобласти два утра подряд горели машины. Директору управляющей компании сожгли «Лексус», а у деревообрабатывающей фирмы сгорел трактор.
Около четырех часов утра 8 августа в полицию Выборгского района Ленобласти поступило сообщение о возгорании автомобиля Lexus LS 460 у дома 32 по Казарменной улице в поселке Гвардейское. Машина принадлежит 60-летнему директору одной из выборгских управляющих компаний. Позже мужчина обратился в полицию с заявлением о поджоге, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Ущерб он оценил в 2 миллиона рублей. 9 августа было возбуждено уголовное дело по
Второй пожар произошел утром 9 августа. В полицию района обратился тракторист местного деревообрабатывающего предприятия и рассказал, что около 5 часов утра в лесном массиве в поселке Тарасово обнаружил, что загорелся принадлежащий предприятию форвардер John Deere 1510E 2015 года выпуска. Техника сгорела полностью, люди не пострадали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.