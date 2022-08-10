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    В Петербурге полиция ищет мужчину с Московского вокзала, который наговорил лишнего, ожидая свой багаж

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    Транспортная полиция разыскивает гражданина, который, разозлившись, заставил сотрудников правопорядка осматривать Московский вокзал в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 10 августа рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

    Мужчина был недоволен тем, что не может получить свою сумку. Он позвонил на горячую линию РЖД и со злостью в голосе поинтересовался: «Что мне нужно сделать, чтобы на мою проблему обратили внимание? Сказать, что в моей сумке бомба?» После этого разговор прервался.

    Подозрительный звонок спровоцировал проверку вокзала. «По факту проверки не было обнаружено взрывчатых устройств, в настоящее время проводится комплекс мероприятий на выявление и установление гражданина», — добавили в транспортной полиции.

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