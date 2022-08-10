В Петербурге полиция ищет мужчину с Московского вокзала, который наговорил лишнего, ожидая свой багаж

Транспортная полиция разыскивает гражданина, который, разозлившись, заставил сотрудников правопорядка осматривать Московский вокзал в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 10 августа рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Мужчина был недоволен тем, что не может получить свою сумку. Он позвонил на горячую линию РЖД и со злостью в голосе поинтересовался: «Что мне нужно сделать, чтобы на мою проблему обратили внимание? Сказать, что в моей сумке бомба?» После этого разговор прервался.