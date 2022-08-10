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    BFM: В мужчину с ножом стреляла полиция в аэропорту Шарль-де-Голль

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    Стрельба произошла утром в парижском аэропорту. Огонь открыла полиция.

    Как сообщает телеканал BFM 10 августа, в Шарль-де-Голль пришел мужчина с ножом и угрожал силовикам. Они начали стрелять. Мужчина ранен. Ему вызвали скорую.

    Его мотивы устанавливаются.

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