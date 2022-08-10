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    Белгородские врачи спасают женщину и ребенка после нападения на них подростка с отверткой

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    В Белгородской области 24-летняя мать и ее 6-летний сын попали в реанимацию после встречи с 16-летним подростком. Об инциденте 9 августа пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК. Подозреваемый уже задержан.

    В Telegram-каналах сообщается, что юноша был вооружен отверткой и якобы планировал грабеж. Он предложил матери с ребенком прогуляться, но женщина отказалась, после чего получила удар в голову. Местные жители нашли пострадавших на грани жизни и смерти, вызвали скорую помощь.

    Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и грабёж.

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