Белгородские врачи спасают женщину и ребенка после нападения на них подростка с отверткой

В Белгородской области 24-летняя мать и ее 6-летний сын попали в реанимацию после встречи с 16-летним подростком. Об инциденте 9 августа пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК. Подозреваемый уже задержан.

В Telegram-каналах сообщается, что юноша был вооружен отверткой и якобы планировал грабеж. Он предложил матери с ребенком прогуляться, но женщина отказалась, после чего получила удар в голову. Местные жители нашли пострадавших на грани жизни и смерти, вызвали скорую помощь.