Двое мигрантов приставали к детям на юге Петербурга. Одного увезли в полицию, второго в больницу

Шумные визитеры пришли во двор в Красносельском районе. Пострадал 12-летний мальчик.
Жители дома 68, корпус 1, по улице Маршала Казакова вызвали полицию 8 августа около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Они сообщали, что двое пьяных скандалят и пристают к детям.
Наряд полиции нашел по указанному адресу двух граждан Таджикистана, 33 и 34 лет, которые находятся на территории РФ легально. По предварительной информации, они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего подростка.
Младшего увезли в районный СК, откуда после опроса мужчина был отпущен под обязательство о явке. Старшего же увезли в городскую больницу № 26 с травмами. По предварительной информации, его помяли жители дома, когда удерживали дебоширов до приезда полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.