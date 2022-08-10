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    Двое мигрантов приставали к детям на юге Петербурга. Одного увезли в полицию, второго в больницу

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    Шумные визитеры пришли во двор в Красносельском районе. Пострадал 12-летний мальчик.

    Жители дома 68, корпус 1, по улице Маршала Казакова вызвали полицию 8 августа около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Они сообщали, что двое пьяных скандалят и пристают к детям.

    Наряд полиции нашел по указанному адресу двух граждан Таджикистана, 33 и 34 лет, которые находятся на территории РФ легально. По предварительной информации, они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего подростка.

    Младшего увезли в районный СК, откуда после опроса мужчина был отпущен под обязательство о явке. Старшего же увезли в городскую больницу № 26 с травмами. По предварительной информации, его помяли жители дома, когда удерживали дебоширов до приезда полиции.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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