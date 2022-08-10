Двое мигрантов приставали к детям на юге Петербурга. Одного увезли в полицию, второго в больницу

Шумные визитеры пришли во двор в Красносельском районе. Пострадал 12-летний мальчик.



Жители дома 68, корпус 1, по улице Маршала Казакова вызвали полицию 8 августа около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Они сообщали, что двое пьяных скандалят и пристают к детям.



Наряд полиции нашел по указанному адресу двух граждан Таджикистана, 33 и 34 лет, которые находятся на территории РФ легально. По предварительной информации, они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего подростка.

