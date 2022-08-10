Центр «Э» задержал в Петербурге подростка, подозреваемого в массовых «минированиях»

Оперативники Центра «Э» петербургского главка полиции задержали подозреваемого в массовых «минированиях». Им оказался 14-летний подросток. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 августа.



По мнению следствия, школьник использовал почтовые домены yandex.ru и рассылал анонимки на адреса школ, магазинов, музеев и других объектов инфраструктуры. Юноша развлекал себя таким образом с апреля по май.