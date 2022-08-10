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    Центр «Э» задержал в Петербурге подростка, подозреваемого в массовых «минированиях»

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    Оперативники Центра «Э» петербургского главка полиции задержали подозреваемого в массовых «минированиях». Им оказался 14-летний подросток. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 августа.

    По мнению следствия, школьник использовал почтовые домены yandex.ru и рассылал анонимки на адреса школ, магазинов, музеев и других объектов инфраструктуры. Юноша развлекал себя таким образом с апреля по май.

    За это время он потревожил гимназию № 610 на Малом проспекте Петроградской стороны, Эрмитаж, Городскую больницу святого Николая Чудотворца, Петропавловскую крепость, а также ряд детских домов, школ и магазины «Ашан». По каждому эпизоду возбуждались уголовные дела.

    У подростка в ходе обыска изъяли телефон, компьютер, флеш-карту, тетрадку. Юношу отпустили под подписку о невыезде.

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