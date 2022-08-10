    Пробки

    3/10

    usd60.38eur61.55
    Скандал в медвузахГрязная работа за спасибоДополнительный набор в вузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Полицейские накрыли нарколабораторию под Петербургом. Там трудились два ЗОЖника

    6386
    6 комментариев

    Сотрудники полиции ликвидировали подпольную нарколабораторию. Одурманивающие вещества делали в частном доме в деревне Акколово Гатчинского района Ленобласти.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 августа, производством «зелья» занимались два местных жителя 1996 года рождения. Полиция уточнила, что молодые люди сами вели исключительно здоровый образ жизни.

    Они продавали свой товар оптово при помощи тайников и мессенджеров. В ходе обысков изъяли более 10 килограммов готовой продукции и тысячи литров реактивов.

    Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Обоих ЗОЖников заключили под стражу.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close