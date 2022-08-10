Полицейские накрыли нарколабораторию под Петербургом. Там трудились два ЗОЖника

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 августа, производством «зелья» занимались два местных жителя 1996 года рождения. Полиция уточнила, что молодые люди сами вели исключительно здоровый образ жизни.



Они продавали свой товар оптово при помощи тайников и мессенджеров. В ходе обысков изъяли более 10 килограммов готовой продукции и тысячи литров реактивов.

