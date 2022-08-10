Без дождей. Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в среду

В Санкт-Петербурге погода формируется под влиянием антициклона. В среду, 10 августа, обойдется без дождей, воздух будет прогреваться. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



«Солнечно и умеренно тепло», — считает синоптик.

Температура воздуха 22… 24 градуса тепла. Ветер западный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

«В четверг около 25 градусов тепла и без дождей», — дал Леус предварительный прогноз на четверг, 11 августа.