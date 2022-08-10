Трасса «Скандинавия» на два часа станет реверсивной под Выборгом, и так продлится неделю

Движение на участке федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти утром 10 августа станет реверсивным на несколько часов. Ограничения будут вводить каждый день в течение недели.
С 09:00 до 11:00 среды на 125-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», на территории Гончаровского сельского поселения, будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для монтажа балок пролетного строения на мосту через реку Перовку будут перекрывать полосу в сторону Выборга.
Аналогичные ограничения будут действовать и в последующие шесть дней:
- 11 августа — с 09:00 до 11:00;
- 12 августа — с 09:00 до 11:00;
- 13 августа — с 13:00 до 15:00;
- 14 августа — с 09:00 до 11:00;
- 15 августа — с 13:00 до 15:00;
- 16 августа — с 09:00 до 12:00.
Работы на мосту ведутся в рамках реконструкции участка «Скандинавии» с 100-го по 134-й километр. Выполняет их АО «ВАД».