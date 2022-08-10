Проще простого: инструкция, которая поможет освоить Mir Pay за несколько минут

Предлагаем понятные правила для тех, у кого еще нет приложения.

Оплачивать товары и услуги можно в одно касание Фото: пресс-служба платежной системы «Мир» Поделиться Поделиться





Бесконтактно, безопасно, быстро — так оплачивают покупки и услуги владельцы карт национальной платежной системы «Мир». При этом им совсем не обязательно иметь сам пластик, что называется, «на руках». Можно воспользоваться его виртуальной альтернативой. Проще говоря, приложением Mir Pay (6+). Почему его обязательно стоит установить на свой смартфон, как, где и когда можно пользоваться? Рассказываем в простой инструкции.



Для начала стоит разобраться, кто из счастливых обладателей карты «Мир» может сразу начать пользоваться приложением. Тут есть два принципиальных момента. Первый: для подключения к Mir Pay нужен смартфон на операционной системе Android не ниже версии 7.0, сертифицированный для Российской Федерации. Второй: гаджет должен поддерживать NFC — технологию беспроводной передачи данных на близком расстоянии.



Итак, оба условия соблюдены. Можно смело присоединиться к стройным рядам юзеров Mir Pay и испытать на себе все преимущества бесконтактного сервиса.



Во-первых, это удобно. Приложение позволяет оплачивать товары и услуги в одно касание смартфоном. Плюс в том, что гаджет, как правило, всегда под рукой, поэтому не придется долго искать в сумке кошелек и перебирать его содержимое, чтобы найти нужный пластик.

Во-вторых, с Mir Pay в телефоне можно вообще оставить карту дома, а не носить с собой. Это очень удобно, и, если случайно забудете бумажник в машине или в офисе, срочную покупку не придется откладывать до воссоединения с кошельком.

В-третьих, приложение надежно. Любая операция, которая проходит через Mir Pay, защищена по мировым стандартам платежных систем. Данные о счете, его владельце и даже номер карты не фигурируют в процессе: их заменяет токен — особый цифровой код.



Чтобы оплатить товары и услуги в одно касание смартфоном, терминал должен принимать бесконтактные карты «Мир» Фото: пресс-служба платежной системы «Мир» Поделиться Поделиться





Теперь, когда в теории сомнений не осталось, можно переходить к практике. Чтобы начать пользоваться Mir Pay, необходимо зайти в магазин приложений на своем смартфоне. Это может быть Google Play, RuStore или App Gallery. Затем в строке поиска вбить Mir Pay, выбрать приложение и установить его. Кстати, платить не придется ни за скачивание, ни за дальнейшее использование — приложение совершенно бесплатное.



Когда приложение загрузится в гаджет, потребуется добавить в нее свою карту «Мир». Сделать это можно, отсканировав пластик или вбив данные вручную. Затем, следуя подсказкам на экране, карту нужно активировать.Теперь можно смело оплачивать товары и услуги, имея под рукой только смартфон. Но как это работает?Достаточно просто разблокировать устройство и поднести его задней панелью к терминалу. Для покупок требуется ввести пароль или разрешить оплату по отпечатку пальца (подробнее об этом — в инструкции на экране смартфона). Оплата происходит мгновенно — деньги спишутся с привязанной карты.

Справка По данным национальной платежной системы «Мир», в настоящий момент к Mir Pay можно подключить карту «Мир» более чем 100 банков-эмитентов, включая крупнейшие кредитные организации страны.

И еще один важный момент: платежный терминал, которым вы воспользуетесь, должен принимать бесконтактные карты «Мир». Но это сейчас доступно практически везде — от общественного транспорта до супермаркетов.

Подготовлено специально для платежной системы «Мир» (АО «Национальная система платежных карт»)

