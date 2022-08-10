Среда джаза с Давидом Голощекиным: Andre Ceccarelli Trio — Avenue des Diables Blues

Avenue des Diables Blues — трио французского джазового барабанщика Andre Ceccarelli при участии джаз-мануш-гитариста Bireli Lagrene.
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среда джаза
фонтанка
Avenue des Diables Blues — трио французского джазового барабанщика Andre Ceccarelli при участии джаз-мануш-гитариста Bireli Lagrene.
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