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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Andre Ceccarelli Trio — Avenue des Diables Blues

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    Avenue des Diables Blues — трио французского джазового барабанщика Andre Ceccarelli при участии джаз-мануш-гитариста Bireli Lagrene.

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    среда джаза

    фонтанка

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