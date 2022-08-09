Голый мужчина с достоинством фланировал по центру Петербурга

Нудист явил себя миру в Адмиралтейском районе Петербурга. В вечерние +15 его согревала только обувь.

Нетипичный для Петербурга променад привлёк внимание автомобилистов вечером 9 августа. Неторопливый брюнет гулял по Галерной улице, свернул в переулок и, похоже, был готов присоединиться к отдыхающим на Английской набережной.

Судя по присланному в редакцию «Фонтанки» видео, от отсутствия одежды мужчина не страдал и не искал помощи у невольных свидетелей своей раскрепощённости.