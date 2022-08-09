В Москве арестован экс-гендиректор Российской корпорации средств связи

Лефортовский суд Москвы определил под стражу бывшего гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника. Ему вменяют злоупотребление при исполнении гособоронзаказа.

Как следует из картотеки суда, Мельник арестован 9 августа по ходатайству следствия. ТАСС сообщает, что в следственный изолятор его отправили до второго октября, обвинение фигуранту ещё не предъявили.

Мельника заподозрили в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (201.1 УК). Санкции первой части предусматривают до 8 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не сообщают.