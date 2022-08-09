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    В Москве арестован экс-гендиректор Российской корпорации средств связи

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    Лефортовский суд Москвы определил под стражу бывшего гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника. Ему вменяют злоупотребление при исполнении гособоронзаказа.

    Как следует из картотеки суда, Мельник арестован 9 августа по ходатайству следствия. ТАСС сообщает, что в следственный изолятор его отправили до второго октября, обвинение фигуранту ещё не предъявили.

    Мельника заподозрили в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (201.1 УК). Санкции первой части предусматривают до 8 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не сообщают.

    Согласно открытым источникам, частно-государственное ЗАО «РКСС» учреждено в 2007 году решением правительства как совместное предприятие госкорпорации «Ростехнологии» и группы высокотехнологичных IT-компаний для создания и производства в России доверенного телекоммуникационного оборудования и систем связи.

    В интервью, опубликованном на сайте Ростеха в 2014 году, на тот момент гендиректор РКСС Евгений Мельник рассказывал, что корпорация создавалась как структура, деятельность которой была бы сфокусирована на обеспечении кибербезопасности государства.

    По данным СПАРК, ЗАО РКСС признано банкротом в августе прошлого года. Евгений Мельник по-прежнему является гендиректором ООО «РКСС Новые системы», в январе в отношении юрлица возбуждено производство по делу о банкротстве. Сам Мельник также проходит через реструктуризацию долгов.

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