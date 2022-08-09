Ковид подвинул сердечников: от чего умирают в Петербурге

Как сообщил глава комздрава Дмитрий Лисовец на своей странице во «ВКонтакте» 9 августа, в общей смертности в Петербурге снизилась доля умерших от болезней системы кровообращения — с 56,2% в 2019 году до 42,9% в 2021 году. Но выросла доля новой коронавирусной инфекции в структуре общей смертности: в 2020 году она составила 15,5%, а в 2021 году — уже 28,1%.

Если говорить про горожан трудоспособного возраста, то их, как и прежде, косят сбои в системе кровообращения (30,9%), новая коронавирусная инфекция (18,6%), внешние причины (15,4%), новообразования (14,2%) и многочисленные более редкие причины.



Тем временем в Петербург пришла новая волна коронавируса — только за одни сутки в городе увезли в больницы 200 человек с ковидом. В России счёт идёт на тысячи.

