Шпалерная покраснела после ДТП у Большого дома

Авария добавила сложностей движению в вечерний час пик в центре Петербурга 9 августа. Очевидцы делятся фотографиями в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобилисты не поделили перекрёсток Литейного проспекта и Шпалерной около пяти часов вечера. Через два часа по Шпалерной всё ещё ползут в пробке.



Под боком у Большого дома двое помятых участников, один, судя по фото, затормозил в светофор.