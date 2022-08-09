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    Шпалерная покраснела после ДТП у Большого дома

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    Авария добавила сложностей движению в вечерний час пик в центре Петербурга 9 августа. Очевидцы делятся фотографиями в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобилисты не поделили перекрёсток Литейного проспекта и Шпалерной около пяти часов вечера. Через два часа по Шпалерной всё ещё ползут в пробке.

    Под боком у Большого дома двое помятых участников, один, судя по фото, затормозил в светофор.

    «Camry уничтожила KIA. Две скорые, ГИБДД. Некоторые на глазах ГИБДД перекрывают встречку и переход, — рассказывает автор снимков и выдвигает версию: — Я так понимаю, очередной таксист решил наплевать на знак и с Литейного моста повернул на Шпалерную».

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