В Белоруссию проник «ниндзя». Новый подвид «омикрона» выявили в двух городах

Штамм «омикрон-ниндзя» впервые выявлен в двух городах Белоруссии. Об этом 9 августа сообщил главный санитарный врач республики Александр Тарасенко.
Новый подвид коронавируса обнаружили у двух заболевших в Минске и Витебске на прошлой неделе. Специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии подтвердили, что до Белоруссии добрался «ниндзя» или «омикрон варианта 4/5» — пятая линия мутировавшего вируса из Южной Африки, зарегистрированная в 43 странах.
По предварительным данным, штамм отличается тем, что ещё больше уходит от иммунного ответа, лучше уклоняется от антител. Есть мнение, что вариация вируса способна прокрасться в организм так, что иммунная система её просто не заметит.
«Можем говорить о начале циркуляции данного штамма», — приводит слова Тарасенко пресс-служба Минздрава Белоруссии.
Ответить «ниндзя» планируют увеличением темпов вакцинации. Других мероприятий со стороны министерства пока не предвидится. Как объясняет главный санврач, несмотря на то, что в мировой прессе есть мнение, что новый штамм заразнее и переносится сложнее, в Белоруссии изменений в плане лечения, а также по клинике и тяжести течения не ждут.