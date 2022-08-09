Работников петербургского завода отправляют на сборы ремонтировать военную технику

В Петербурге группа сотрудников энергомашиностроительной компании «Силовые машины» получила повестки на учебные сборы. Об этом сообщается 9 августа в телеграм-канале завода «СМ: Будь в курсе».



«Среди призванных — представители различных направлений: производства, инжиниринга, функциональных служб. Как нам удалось узнать, им предстоит участвовать, в частности, в ремонте военной техники. Желаем нашим успешного выполнения всех задач!» — говорится в публикации. Где именно будут проходить сборы, в посте не указано.

