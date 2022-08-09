Работников петербургского завода отправляют на сборы ремонтировать военную технику

В Петербурге группа сотрудников энергомашиностроительной компании «Силовые машины» получила повестки на учебные сборы. Об этом сообщается 9 августа в телеграм-канале завода «СМ: Будь в курсе».
«Среди призванных — представители различных направлений: производства, инжиниринга, функциональных служб. Как нам удалось узнать, им предстоит участвовать, в частности, в ремонте военной техники. Желаем нашим успешного выполнения всех задач!» — говорится в публикации. Где именно будут проходить сборы, в посте не указано.
Вопросы, которые «связаны с кадровым администрированием», работникам предлагают адресовать дирекции по персоналу. На звонок «Фонтанки» в «Силовых машинах» не ответили.
В сообщении также указано, что военные сборы считаются видом воинской обязанности граждан России, а их задача — «подготовка к военной службе граждан, находящихся в запасе, совершенствование их навыков». Длительность сборов — не более двух месяцев.
За неявку сотрудникам пригрозили «предусмотренным наказанием». Судя по реакциям, подписчики канала новость не оценили: на момент выхода новости на публикации стояло 46 дизлайков (против 16 пальцев, поднятых вверх).