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    Работников петербургского завода отправляют на сборы ремонтировать военную технику

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    В Петербурге группа сотрудников энергомашиностроительной компании «Силовые машины» получила повестки на учебные сборы. Об этом сообщается 9 августа в телеграм-канале завода «СМ: Будь в курсе».

    «Среди призванных — представители различных направлений: производства, инжиниринга, функциональных служб. Как нам удалось узнать, им предстоит участвовать, в частности, в ремонте военной техники. Желаем нашим успешного выполнения всех задач!» — говорится в публикации. Где именно будут проходить сборы, в посте не указано.

    Вопросы, которые «связаны с кадровым администрированием», работникам предлагают адресовать дирекции по персоналу. На звонок «Фонтанки» в «Силовых машинах» не ответили.

    В сообщении также указано, что военные сборы считаются видом воинской обязанности граждан России, а их задача — «подготовка к военной службе граждан, находящихся в запасе, совершенствование их навыков». Длительность сборов — не более двух месяцев.

    За неявку сотрудникам пригрозили «предусмотренным наказанием». Судя по реакциям, подписчики канала новость не оценили: на момент выхода новости на публикации стояло 46 дизлайков (против 16 пальцев, поднятых вверх).

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