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    Автоцистерна вмяла багажник легковой на КАД. Есть пострадавший

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Серьезная авария два часа затрудняет движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга 9 августа. Затор тянется почти 3 километра.

    В 14:35 диспетчеру поступила информация о столкновении легкового и грузового автомобилей на 34-м километре внешнего кольца КАД, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП видно, что автоцистерна въехала сзади в легковую машину, сильно вмяв ей багажник.

    В результате аварии пострадал один человек. Поврежденные машины заняли вторую и третью полосы. Очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» отмечают, что на месте уже работает эвакуатор, но пробка сохраняется. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора на внешнем кольце составляет более 2,6 километра.

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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