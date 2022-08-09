Участки без подряда заняли 87% предложения на загородном рынке. Они же и подорожали больше всего

По итогам полугода на загородном рынке наибольшая доля пришлась на участки без подряда. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), они заняли 87% от общего числа объектов в предложении.



Всего объем предложения на загородном рынке Петербурга и Ленобласти за второй квартал 2022 года вырос на 4%, достигнув 16,6 тысячи объектов. Участки без подряда за этот период заняли 87%. Больше всего за апрель-июнь выросла доля проектов с коттеджными поселками — до 15,5 тысячи объектов, с таунхаусами же стало 1,1 тысячи объектов.

