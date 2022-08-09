Участки без подряда заняли 87% предложения на загородном рынке. Они же и подорожали больше всего

По итогам полугода на загородном рынке наибольшая доля пришлась на участки без подряда. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), они заняли 87% от общего числа объектов в предложении.
Всего объем предложения на загородном рынке Петербурга и Ленобласти за второй квартал 2022 года вырос на 4%, достигнув 16,6 тысячи объектов. Участки без подряда за этот период заняли 87%. Больше всего за апрель-июнь выросла доля проектов с коттеджными поселками — до 15,5 тысячи объектов, с таунхаусами же стало 1,1 тысячи объектов.
Всего по итогам первого полугодия на загородном рынке появилось 3,4 тысячи новых объектов всех типов, что выше уровня «допандемийных» лет и может говорить о стабилизации рынка.
— Благодаря балансу активности спроса и темпов вывода новых объектов предложение сохраняется на одном уровне, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — И при сохранении динамики по итогам года на рынок может выйти порядка 6–7 тысяч новых загородных объектов.
Что касается цен, то на первичном загородном рынке они по-прежнему растут. В таунхаусах и домовладениях средняя цена «квадрата» увеличилась на 12% и 15% (до 112,8 и 113,9 тысячи рублей соответственно). Самые популярные участки без подряда подорожали больше всего — на 22%, достигнув 3,7 млн рублей.