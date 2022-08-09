Пятилетнего мальчика нашли мертвым в реке под Волгоградом. До этого на Украине погиб его старший брат

Тело пропавшего глухонемого мальчика обнаружили в Иловлинском районе Волгоградской области. Пятилетний ребенок исчез накануне, пишет 9 августа V1.RU.



О пропаже сына в хуторе Медведев вечером в понедельник сообщила его мать. По ее словам, ребенок уехал из дома на велосипеде и домой не вернулся. Мальчика искали полицейские, сотрудники МЧС и местные жители.



Позже на берегу местной речки Тишанки был найден велосипед. Водолазы осмотрели реку и обнаружили погибшего. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». «Признаки криминального характера смерти отсутствуют. <…> По предварительным данным, мальчик скончался в результате утопления», — подчеркнули в ведомстве и добавили, что причины произошедшего установит экспертиза.