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    Пятилетнего мальчика нашли мертвым в реке под Волгоградом. До этого на Украине погиб его старший брат

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    Тело пропавшего глухонемого мальчика обнаружили в Иловлинском районе Волгоградской области. Пятилетний ребенок исчез накануне, пишет 9 августа V1.RU.

    О пропаже сына в хуторе Медведев вечером в понедельник сообщила его мать. По ее словам, ребенок уехал из дома на велосипеде и домой не вернулся. Мальчика искали полицейские, сотрудники МЧС и местные жители.

    Позже на берегу местной речки Тишанки был найден велосипед. Водолазы осмотрели реку и обнаружили погибшего. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». «Признаки криминального характера смерти отсутствуют. <…> По предварительным данным, мальчик скончался в результате утопления», — подчеркнули в ведомстве и добавили, что причины произошедшего установит экспертиза.

    «Семья, где живет пропавший ребенок, многодетная. Живут нормально, хорошо, в достатке. Работали в хуторе, здесь, на ферме, семья рабочая, обеспеченные все. Дом строят. Старший ребенок — 20-летний десантник Дмитрий Костарев — погиб весной в ходе специальной военной операции на Украине. А сейчас вот еще и это горе», — приводит V1.RU комментарий администрации Медведевского сельского поселения.

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