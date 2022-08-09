    Пробки

    3/10

    usd60.32eur61.16
    Скандал в медвузахГрязная работа за спасибоДополнительный набор в вузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Новый ЖК на Дыбенко удивил местных жителей тройным фонтаном. Объясняем, что происходит на видео

    4662
    4 комментария

    Жители Невского района Петербурга наблюдали 9 августа необычное зрелище — из нового жилого комплекса, как из дырявой бочки, хлынула вода. Сразу в трех местах. Видео появилось в паблике «ДТП и ЧП» с припиской, что «шоу» длилось 15 минут.

    Застройщиком ЖК «Цивилизация» на улице Дыбенко является Группа ЛСР. Специалисты объясняют читателям «Фонтанки», что происходит на видео.

    «В доме на участке 19 ЖК «Цивилизация» проводились испытания системы пожаротушения: три струи воды подаются с верхних этажей, и специалисты смотрят, справляется ли гидрант с таким напором. Пусконаладочные работы — обязательная часть процесса ввода любого объекта жилой недвижимости в эксплуатацию», — отметили в пресс-службе компании-застройщика.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close