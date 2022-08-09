Новый ЖК на Дыбенко удивил местных жителей тройным фонтаном. Объясняем, что происходит на видео

Жители Невского района Петербурга наблюдали 9 августа необычное зрелище — из нового жилого комплекса, как из дырявой бочки, хлынула вода. Сразу в трех местах. Видео появилось в паблике «ДТП и ЧП» с припиской, что «шоу» длилось 15 минут.
Застройщиком ЖК «Цивилизация» на улице Дыбенко является Группа ЛСР. Специалисты объясняют читателям «Фонтанки», что происходит на видео.
«В доме на участке 19 ЖК «Цивилизация» проводились испытания системы пожаротушения: три струи воды подаются с верхних этажей, и специалисты смотрят, справляется ли гидрант с таким напором. Пусконаладочные работы — обязательная часть процесса ввода любого объекта жилой недвижимости в эксплуатацию», — отметили в пресс-службе компании-застройщика.