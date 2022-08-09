Петербургские градозащитники попросят главу «Газпрома» взять под опеку 8 заброшенных зданий

Петербургские градозащитные движения и активисты собирают подписи под обращением к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой «взять под опеку» восемь заброшенных исторических зданий. Письмо опубликовано 9 августа в группах «Живой город» и «Центральный район за комфортную среду обитания».



«К сожалению, многие из этих зданий не имеют собственников, которые бы поддерживали их в надлежащем состоянии. Также не находятся инвесторы по городской программе «рубль за метр». В связи с этим на протяжении последних десятилетий здания стоят в заброшенном состоянии, разрушаются год за годом», — говорится в обращении.