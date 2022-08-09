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    Петербургские градозащитники попросят главу «Газпрома» взять под опеку 8 заброшенных зданий

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    Петербургские градозащитные движения и активисты собирают подписи под обращением к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой «взять под опеку» восемь заброшенных исторических зданий. Письмо опубликовано 9 августа в группах «Живой город» и «Центральный район за комфортную среду обитания».

    «К сожалению, многие из этих зданий не имеют собственников, которые бы поддерживали их в надлежащем состоянии. Также не находятся инвесторы по городской программе «рубль за метр». В связи с этим на протяжении последних десятилетий здания стоят в заброшенном состоянии, разрушаются год за годом», — говорится в обращении.

    Градозащитники просят Миллера провести в зданиях ремонт или реставрацию, после чего «передать объекты государству под социальные, научные или образовательные нужды или использовать под собственные мощности».

    К письму приложен список из зданий, которые расположены в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Выборгских районах:

    • дом Степанова (ул. Константина Заслонова, 8);
    • жилой дом Артиллерийского департамента (ул. Чайковского, 59);
    • дом Лесниковых (ул. Херсонская, 15–17);
    • доходный дом Сабаевых-Замятиных (ул. Черняховского, 56);
    • дом Чанжина — Дом М. В. Северова (наб. Фонтанки, 163);
    • дом-памятник на 4-й линии В.О., 39б;
    • жилой дом Иванова (ул. Стрельнинская, 13)
    • особняк и заводоуправление Механического завода «Людвиг Нобель» (Пироговская наб., 19).

    Под обращением также подписались объединения «Адмиралтейский район — жители и активисты», «Живем на Васильевском», «Коалиция советов домов Центрального района», «SOS СПб СНОС» и фонд «Голодай». Поддержавшие отправку письма активисты рассказали «Фонтанке», что его планируют направить также в «Роснефть» и «Лукойл». Отправить обращения градозащитники собираются в ближайшие несколько дней.

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