Роспотребнадзор: Возобновлять ограничения по COVID-19 не нужно

Возобновлять ограничения по COVID-19 в России на данный момент не требуется. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что за минувшие две недели на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтверждённых случаев коронавируса в России, на сублинии BA.1 — 0,31%, BA.2 — 6,68%, на другие варианты — 0,3%, а «кентавра» (BA.2.75) нашли лишь в одном случае.
На текущем этапе эпидемического процесса, добавили там, в возобновлении ограничений по коронавирусу нет необходимости. Лицам из групп риска рекомендовали носить маски в общественных местах и точках скопления людей, а также на транспорте и в закрытых помещениях.
«Фонтанка» писала, что за минувшие 24 часа в России зарегистрировали 16 325 новых случаев ковида, из них 2 639 — в Петербурге и 4 781 — в Москве. За сутки госпитализировано 2 574 человека — на 105,6 % больше по сравнению с 8 августа.