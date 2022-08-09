Роспотребнадзор: Возобновлять ограничения по COVID-19 не нужно

Возобновлять ограничения по COVID-19 в России на данный момент не требуется. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за минувшие две недели на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтверждённых случаев коронавируса в России, на сублинии BA.1 — 0,31%, BA.2 — 6,68%, на другие варианты — 0,3%, а «кентавра» (BA.2.75) нашли лишь в одном случае.

На текущем этапе эпидемического процесса, добавили там, в возобновлении ограничений по коронавирусу нет необходимости. Лицам из групп риска рекомендовали носить маски в общественных местах и точках скопления людей, а также на транспорте и в закрытых помещениях.