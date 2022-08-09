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    На перекрестке Коломяжского и Испытателей запретили поворачивать налево

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    На одном из крупных перекрестков Приморского района Петербурга изменили схему движения. Новая призвана ускорить проезд как для автомобильного транспорта, так и для трамваев.

    На перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей введен запрет левых поворотов с Коломяжского, а также с проспекта Испытателей при движении со стороны Светлановской площади, сообщает 9 августа пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга. Поворачивать налево с Испытателей при движении от Комендантской площади можно — этот маневр регулируется новым светофором с дополнительной секцией.

    «Запрет левых поворотов и изменение светофорных циклов введены для увеличения пропускной способности перекрестка, а также в целях исключения задержек движения трамваев маршрутов №№ 47 и 55», — говорится в сообщении ведомства.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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