На перекрестке Коломяжского и Испытателей запретили поворачивать налево

На одном из крупных перекрестков Приморского района Петербурга изменили схему движения. Новая призвана ускорить проезд как для автомобильного транспорта, так и для трамваев.



На перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей введен запрет левых поворотов с Коломяжского, а также с проспекта Испытателей при движении со стороны Светлановской площади, сообщает 9 августа пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга. Поворачивать налево с Испытателей при движении от Комендантской площади можно — этот маневр регулируется новым светофором с дополнительной секцией.