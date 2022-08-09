В Пушкинском районе появится школа с бассейном на 825 учеников

На Царскосельских холмах в Пушкинском районе города появится новая школа на 825 места. Как сообщает застройщик «Терминал-Ресурс», здание будет четырехэтажным, разделенным на четыре конструктивные части различной высоты.



Огороженную и охраняемую территорию около школы поделят на несколько функциональных зон — для спорта и физкультуры, для отдыха, а также хозяйственную зону.



В зоне спорта расположатся футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для гимнастики, прыжков высоту, игры в теннис, бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис, полоса препятствий, дорожка для прыжков в длину. А в зоне отдыха будут площадки для отдыха детей разных возрастов, а также для торжественных мероприятий. Помимо благоустроенных газонов, деревьев и кустарников здесь также установят малые архитектурные формы.

