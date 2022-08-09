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    В Пушкинском районе появится школа с бассейном на 825 учеников

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    На Царскосельских холмах в Пушкинском районе города появится новая школа на 825 места. Как сообщает застройщик «Терминал-Ресурс», здание будет четырехэтажным, разделенным на четыре конструктивные части различной высоты.

    Огороженную и охраняемую территорию около школы поделят на несколько функциональных зон — для спорта и физкультуры, для отдыха, а также хозяйственную зону.

    В зоне спорта расположатся футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для гимнастики, прыжков высоту, игры в теннис, бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис, полоса препятствий, дорожка для прыжков в длину. А в зоне отдыха будут площадки для отдыха детей разных возрастов, а также для торжественных мероприятий. Помимо благоустроенных газонов, деревьев и кустарников здесь также установят малые архитектурные формы.

    Школа строится в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах», где возводят ЖК «Образцовые кварталы».

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