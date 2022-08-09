В Минтрансе РФ рассказали, насколько увеличилось число ж/д перевозок на юг России

В июле 2022 года перевозки пассажиров по ж/д сети в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска увеличились на
Во втором месяце лета в сторону этих четырёх городов было перевезено
При этом отмечается, что в Крым в июле 2022 года привезли
В июле 2022 года Федеральная пассажирская компания (входит в холдинг РЖД) назначила 140 дополнительных рейсов в южном направлении. В сообщении с Крымским полуостровом курсируют 20 пар поездов «Гранд сервис экспресс».
Напомним, 9 августа Росавиация продлила запрет на рейсы в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 17 августа. Полёты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.