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    В Минтрансе РФ рассказали, насколько увеличилось число ж/д перевозок на юг России

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    В июле 2022 года перевозки пассажиров по ж/д сети в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска увеличились на 25 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 9 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтранса РФ.

    Во втором месяце лета в сторону этих четырёх городов было перевезено 2,9 млн пассажиров. Им предложили более 3,15 млн мест, что почти на 6 % превышает аналогичное значение 2021 года, уточняет ведомство.

    При этом отмечается, что в Крым в июле 2022 года привезли 544 тыс. пассажиров — на 75 % больше, чем годом ранее.

    В июле 2022 года Федеральная пассажирская компания (входит в холдинг РЖД) назначила 140 дополнительных рейсов в южном направлении. В сообщении с Крымским полуостровом курсируют 20 пар поездов «Гранд сервис экспресс».

    Напомним, 9 августа Росавиация продлила запрет на рейсы в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 17 августа. Полёты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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