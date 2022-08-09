В Минтрансе РФ рассказали, насколько увеличилось число ж/д перевозок на юг России

В июле 2022 года перевозки пассажиров по ж/д сети в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска увеличились на 25 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 9 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтранса РФ.

Во втором месяце лета в сторону этих четырёх городов было перевезено 2,9 млн пассажиров. Им предложили более 3,15 млн мест, что почти на 6 % превышает аналогичное значение 2021 года, уточняет ведомство.