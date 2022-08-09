    Пробки

    4/10

    usd60.32eur61.16
    Искупил актив ДонбассомГрязная работа за спасибоДополнительный набор в вузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Дизайнера одежды Putin Team наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

    2857
    14 комментариев

    Основателя бренда Putin Team Дмитрия Шишкина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовали 8 августа.

    «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе.

    Как уточняет «Коммерсант-Урал», Шишкин презентовал линию спортивной одежды Putin Team в 2019 году. Коллекцию разработали при поддержке Минпромторга РФ. После начала спецоперации ВС РФ на Украине спрос на одежду Putin Team вырос в пять раз. Продажи увеличились как в России, так и за рубежом.

    Больше новостей в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close