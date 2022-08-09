Четырёх петербуржцев обвиняют в обмане москвичей и гостей столицы, желавших сэкономить

По версии следствия, группа в 2020–2021 годах размещала на специализированном интернет-ресурсе объявления о сдаче в аренду квартир в столице по сильно заниженным ценам, сообщила 9 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Затем с желающими совершить сделку связывались под видом риелторов или собственников жилья через мессенджеры и просили перечислить залог на указанные банковские карты. После получения денег мошенники обрывали все контакты.

Полицейское следствие Хорошаевского района Москвы завершило расследование уголовного дела о мошенничестве при сдаче квартир. Фигурантами проходят четверо жителей Петербурга: две женщины и двое мужчин.

Всего, по данным Волк, таким образом были обмануты 40 человек на сумму более полумиллиона рублей.



Подозреваемых задержали сотрудники Северного административного округа Москвы. В ходе обысков в их квартирах нашли и изъяли оформленные на третьих лиц банковские и сим-карты, мобильные телефоны, планшеты.



Предполагаемый организатор схемы был помещен в СИЗО, остальные на время следствия находились под подпиской о невыезде.



«В ходе расследования причиненный потерпевшим ущерб возмещен обвиняемыми в полном объеме», — сообщила Волк.

