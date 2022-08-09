Четырёх петербуржцев обвиняют в обмане москвичей и гостей столицы, желавших сэкономить

Полицейское следствие Хорошаевского района Москвы завершило расследование уголовного дела о мошенничестве при сдаче квартир. Фигурантами проходят четверо жителей Петербурга: две женщины и двое мужчин.
По версии следствия, группа в 2020–2021 годах размещала на специализированном интернет-ресурсе объявления о сдаче в аренду квартир в столице по сильно заниженным ценам, сообщила 9 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Затем с желающими совершить сделку связывались под видом риелторов или собственников жилья через мессенджеры и просили перечислить залог на указанные банковские карты. После получения денег мошенники обрывали все контакты.
Всего, по данным Волк, таким образом были обмануты 40 человек на сумму более полумиллиона рублей.
Подозреваемых задержали сотрудники Северного административного округа Москвы. В ходе обысков в их квартирах нашли и изъяли оформленные на третьих лиц банковские и сим-карты, мобильные телефоны, планшеты.
Предполагаемый организатор схемы был помещен в СИЗО, остальные на время следствия находились под подпиской о невыезде.
«В ходе расследования причиненный потерпевшим ущерб возмещен обвиняемыми в полном объеме», — сообщила Волк.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.