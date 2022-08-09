Гражданам РФ закрыли доступ в Венсенский замок во Франции

Посещение Венсенского замка, расположенного недалеко от Парижа, ограничено для граждан РФ. По данным агентства France Press со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции, ограничение для россиян введено из-за событий на Украине — исторический замок является военным объектом.
В сообщении уточняется, что в здании находится один из центров исторической службы министерства, а также её архивы. В военном ведомстве отметили, что исключение могут составлять лишь специальные запросы, касающиеся исполнения журналистских обязанностей.
Как передаёт 9 августа ТАСС, запрос AFP в Минобороны Франции был направлен после того, как 28 июля двум гражданкам РФ отказали в посещении Венсенского замка при предъявлении ими российского паспорта. Охранники при этом заявили, что дело именно в их гражданстве.