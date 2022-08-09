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    Гражданам РФ закрыли доступ в Венсенский замок во Франции

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    Посещение Венсенского замка, расположенного недалеко от Парижа, ограничено для граждан РФ. По данным агентства France Press со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции, ограничение для россиян введено из-за событий на Украине — исторический замок является военным объектом.

    В сообщении уточняется, что в здании находится один из центров исторической службы министерства, а также её архивы. В военном ведомстве отметили, что исключение могут составлять лишь специальные запросы, касающиеся исполнения журналистских обязанностей.

    Как передаёт 9 августа ТАСС, запрос AFP в Минобороны Франции был направлен после того, как 28 июля двум гражданкам РФ отказали в посещении Венсенского замка при предъявлении ими российского паспорта. Охранники при этом заявили, что дело именно в их гражданстве.

    Венсенский — самый большой королевский укреплённый замок, сохранившийся во Франции. Его построили в XIV–XVII веках. Этот замок находится в коммуне Венсен в восточном пригороде Парижа. В нём располагается штаб-квартира исторической службы обороны Франции, которая отвечает за управление военными архивами.

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