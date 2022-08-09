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    Сенатор попросила Роскомнадзор проверить использование VPN россиянами на законность

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    Сенатор Ирина Рукавишникова направила запрос в Роскомнадзор, в котором попросила проверить использование в России VPN-сервисов на соответствие российскому законодательству. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости.

    По ее словам, есть основания полагать, что данные пользователей VPN могут быть проданы, переданы злоумышленникам или похищены. Также сервисы могут быть использованы в «гибридной войне против России».

    Рукавишникова привела в пример Белоруссию, Северную Корею, Туркмению, Турцию, Ирак и Иран, где использование сервисов запрещено законом. Частичное ограничение существуют в Омане, ОАЭ и Китае.

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