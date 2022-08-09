Чемоданный «сейф» не спас сбережения жительницы Ханты-Мансийска от петербургских воров

Накопления в рублях, долларах и евро пропали из квартиры в центре Петербурга, где временно жила приехавшая из Ханты-Мансийска женщина.



В полицию 51-летняя женщина обратилась накануне около половины третьего дня, стало известно «Фонтанке» 9 августа. По предварительной информации, она сообщила, что вернувшись после трехдневного отсутствия в квартиру на улице Марата, обнаружила пропажу денег. Якобы из чемодана пропали 15 тысяч рублей, тысяча долларов и тысяча евро.

