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    Над Невой поднялся очень густой туман. Мост почти полностью оказался скрыт белой пеленой

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    В Ленинградской области заметили невероятно густой туман у железнодорожного Кузьминского моста через Неву. Белая пелена полностью скрыла реку, сохранив для взгляда только очертания моста.

    Фотограф Александр Егорин

    «В 5 утра туман поднялся выше 120 метров над Невой буквально за 20 минут. Через час его высота достигла 60 метров, постепенно он растаял за 40 минут», — рассказал фотограф Александр Егорин, приславший фотографии и видео в редакцию «Фонтанки».

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    Накануне МЧС предупреждало петербуржцев о тумане и просило водителей быть аккуратными.

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