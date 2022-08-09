Над Невой поднялся очень густой туман. Мост почти полностью оказался скрыт белой пеленой

В Ленинградской области заметили невероятно густой туман у железнодорожного Кузьминского моста через Неву. Белая пелена полностью скрыла реку, сохранив для взгляда только очертания моста.
Фотограф Александр Егорин
«В 5 утра туман поднялся выше 120 метров над Невой буквально за 20 минут. Через час его высота достигла 60 метров, постепенно он растаял за 40 минут», — рассказал фотограф Александр Егорин, приславший фотографии и видео в редакцию «Фонтанки».
Накануне МЧС предупреждало петербуржцев о тумане и просило водителей быть аккуратными.