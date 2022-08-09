Подростки избили кассира и унесли товар из продуктового магазина в Красном Селе. Одного удалось задержать

Группа молодых людей устроила переполох в круглосуточном продуктовом магазине на юге Петербурга. Они навалились толпой на кассира и унесли товар.



В полицию сотрудники супермаркета на проспекте Ленина в Красном Селе обратились накануне около половины шестого утра, стало известно «Фонтанке» 9 августа. Они сообщили о грабеже, который якобы совершила группа подростков.



Подняв камеры, сотрудникам полиции удалось установить одного из подозреваемых. И около двух часов дня у дома 10 по Бронетанковой улице был задержан молодой человек, который уже вышел из подросткового возраста — ему 20 лет, с полицией он ранее уже встречался по аналогичному поводу.

